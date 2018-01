NE10 Interior

A Secretaria de Educação de Garanhuns já deu início ao período de matrículas Foto: Ayane Melo/Seduc - PMG

A Secretaria de Educação de Garanhuns deu início ao período de matrícula dos alunos que já fazem parte da Rede Municipal de Ensino nessa segunda-feira (8). O prazo é até a sexta-feira (12). Para os estudantes novatos, as matrículas poderão ser feitas a partir do dia 15 até o dia 19 de janeiro.







Para realizar o procedimento, é necessário comparecer à Unidade de Ensino para preenchimento do requerimento de matrícula, assinado pelos pais, ou por responsável do aluno menor de idade, o termo de responsabilidade assinado pelos pais ou por responsável do estudante para efeito de compromisso, acompanhamento de frequência escolar e participação no processo de aprendizagem; a ficha do perfil socioeconômico da família; portando a transferência da escola de origem; cópias simples da certidão de nascimento ou da certidão de casamento, do comprovante de residência com CEP, da carteira de vacinação do estudante, do comprovante do tipo sanguíneo e do fator RH, do cartão do SUS e uma foto 3x4 recente.

Mais informações a respeito de matrículas pelo telefone (87) 3762-7060 ou nas próprias escolas da Rede.