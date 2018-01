Viatura da Polícia Militar capota na PE-89, em Bom Jardim

NE10 Interior

Acidente aconteceu na PE-89, em Bom Jardim Foto: cortesia

Uma viatura do Gati do 22º Batalhão da Polícia Militar capotou na noite dessa quinta-feira (4) quando seguia pela PE-89, em Bom Jardim, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a polícia, o motorista de um caminhão que vinha no sentido contrário teria tentado fazer uma ultrapassagem em local proibido, na altura da comunidade Lagoa Comprida. A viatura capotou após o policial militar que dirigia o veículo tentar desviar.

Apesar de o veículo ter capotado várias vezes, nenhum dos três policiais militares que estavam no veículo ficou ferido e a colisão frontal foi evitada.