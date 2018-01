UPAE de Caruaru recebe repasse da Secretaria Estadual de Saúde

NE10 Interior Com informações da TV Jornal Interior

Funcionários da UPAE de Caruaru chegaram a fazer paralisação no início da semana Foto: reprodução/TV Jornal

A Fundação Altino Ventura (FAV), que administra a Unidade Pernambucana de Atenção Especializada (UPAE) de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, recebeu o repasse referente ao mês de novembro da Secretaria Estadual de Saúde (SES). A informação foi confirmada por um dos diretores da UPAE, Guilherme Canejo, e pela assessoria de imprensa da secretaria. No início da semana, funcionários da UPAE fizeram uma paralisação por causa do atraso de um mês nos salários.

Por meio de nota, a FAV informou que não vem medindo esforços para solucionar a pendência salarial junto à SES. Ainda de acordo com a fundação, o sindicato orientou aos trabalhadores que voltassem ao trabalho, por questões legais.







De acordo com a nota, em momento algum a fundação coagiu os funcionários a voltarem a trabalhar. À TV Jornal, uma funcionária havia informado que foi desligada após dar entrevista. A FAV nega a informação e diz que o desligamento se deu por dois casos de insubordinação ocorridos dentro da unidade.

Uma reunião foi realizada entre a FAV e o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) sobre o atraso dos repasses. O Ministério Público estipulou o prazo até a próxima terça-feira (9) para receber uma resposta da Secretaria Estadual de Saúde.