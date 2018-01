NE10 Interior

Via está cheia de buracos Foto: reprodução TV Jornal Interior

A estrada que dá acesso a BR-104 em Caruaru, Agreste de Pernambuco, está em situação precária. A PE-120 que fica próximo ao Hospital Regional do Agreste (HRA) é um trecho bastante movimentado e um dos principais acessos a Caruaru. Motoristas reclamam dos buracos da via e algumas pessoas tentam tapá-los com terra.



Veja na reportagem do "Povo na TV", da TV Jornal Interior:

Em nota, o Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, informou que consta na programação a execução de uma operação Tapa-Buracos no trecho citado. A nota porém não diz quando essa operação será feita.