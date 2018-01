Tarifas de ônibus e de mototáxi são reajustadas em Garanhuns

NE10 Interior

Foto: reprodução/TV Jornal

As tarifas de ônibus e o valor do mototáxi sofrem reajuste em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. O aumento nas passagens de ônibus subiu 4%, de R$ 2,50 para R$ 2,60, desde o início da semana. Cerca de 27 mil pessoas utilizam o transporte público diariamente na Cidade das Flores. Os valores do serviço de mototáxi também serão alterados. Na próxima semana, uma reunião será realizada pelo Conselho de Trânsito para definir uma tabela de preços com os valores para cada bairro. A tabela também evitará que preços abusivos sejam cobrados.

Veja na reportagem do "TV Jornal Notícias", da TV Jornal Interior: