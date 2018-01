Secretaria da Mulher de Caruaru discorda do número oficial de feminicídios

NE10 Interior

A violência contra a mulher teve números expressivos em 2017 no estado Foto: reprodução TV Jornal

Caruaru, no Agreste de Pernambuco, fechou o ano de 2017 com o maior índice de violência da história. Foram 14 crimes de assassinato contra mulheres dos quais dois estão em investigação, segundo a Secretaria da Mulher do município. Porém, de acordo com a Secretaria de Defesa Social , dos 14 casos, apenas dois estão sendo tratados como feminicídio. A Secretaria da Mulher discorda desse número.

Veja na reportagem do "Nosso Dia", da TV Jornal Interior: