Requalificação do terreno da Fundac, em Caruaru, está em andamento

Comitiva visitou obras de requalificação do terreno da Fundac Foto: divulgação/Jorge Farias/Prefeitura de Caruaru

As obras de requalificação do "terreno da Fundac" já estão em andamento em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Nessa quinta-feira (4), a prefeita Raquel Lyra, o vice-prefeito Rodrigo Pinheiro e uma comissão formada por secretários e pessoas envolvidas no processo de requalificação da Feira da Sulanca visitaram as obras. O local é conhecido por registrar grande movimentação nos dias de feira.

Os serviços começaram em dezembro e contemplarão toda a estrutura física do local, com drenagem, colocação de piso intertravado, bancos padronizados, praça de alimentação, baterias de banheiros, central de monitoramento (mais de 40 câmeras de segurança), entre outros. De acordo com a Prefeitura de Caruaru, a execução das obras está sendo realizada por meio de uma parceria entre o município e o proprietário do terreno. O espaço é composto por quase 5 mil bancos, nos quais mercadorias diversas são comercializadas.







A requalificação da Feira da Sulanca tem a participação da Secretaria Extraordinária da Feira, da Secretaria de Serviços Públicos, Destra, Ordem Pública, entre outras. Segundo a prefeitura, as obras estão sendo feitas por partes, para não prejudicar o funcionamento normal da feira. O calendário anual das feiras será definido nas próximas semanas em conjunto com as associações e membros que compõem a Sulanca.