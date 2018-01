Prefeitura de Bezerros se compromete a sanar irregularidades do matadouro público

NE10 Interior

Matadouro passou por inspeção em 2017 Foto: divulgação/Prefeitura de Bezerros

Após irregularidades serem apontadas no matadouro do município de Bezerros, Agreste de Pernambuco, o prefeito Severino Monteiro e o secretário de Agricultura, Erotides Bonifácio Neto, firmaram Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) perante o Ministério Público de Pernambuco (MPPE). Por meio do TAC, os representantes se comprometeram a realizar obras para sanar as irregularidades notificadas pela Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco (Adagro).

A inspeção foi realizada no dia 29 de novembro de 2017. Na ocasião, os técnicos da Adagro notificaram irregularidades na higiene das instalações, equipamentos e a sanidade das carnes. Diante dessa situação, o MPPE recomendou ao médico veterinário responsável atualizar e reciclar todos os funcionários com relação às Boas Práticas de Fabricação (BPF). O manual de BPF deverá ser elaborado pelo veterinário e apresentado em 60 dias.







Outros apontamentos sobre o funcionamento adequado do matadouro devem ser cumpridas dentro de um prazo de 120 dias que começou a valer desde a última quarta-feira (3). Nesse mesmo prazo, o MPPE recomenda ainda manutenções na infraestrutura do espaço e em suas instalações.

Caso haja descumprimento injustificado das obrigações, será aplicada aos compromissários multa diária de um salário-mínimo, para cada ato praticado em desacordo com o TAC.