Inscrições abertas para concurso público da Prefeitura de Agrestina

Provas objetivas deverão ser aplicadas no dia 18 de fevereiro Foto: divulgação

A Prefeitura Municipal de Agrestina, no Agreste de Pernambuco, está com inscrições abertas para um concurso público com 124 vagas, distribuídas em cargos de nível fundamental, médio e superior. Os interessados deverão realizar a inscrição no site da Fundação Vale do Piauí (www.funvapi.com.br), até o dia 10 de janeiro. As provas objetivas deverão ser aplicadas no dia 18 de fevereiro.







As vagas são para os cargos de coveiro e gari/margarida, agente comunitário de saúde, agente de endemias, auxiliar de farmácia, eletricista, guarda municipal, Motorista "B", Motorista "D", auxiliar de serviços gerais, coletor de lixo, contínuo (office boy), fiscal de obras, fiscal de tributos, monitor, vigilante, auxiliar de controle interno, auxiliar de sala de aula, técnico em contabilidade, assistente administrativo, professor do ensino fundamental II - língua portuguesa, professor do ensino fundamental I, professor do ensino fundamental II - história, inglês, geografia, matemática, ciências, educação física, advogado/procurador adjunto, assistente social e auditor de controle interno.