Secretaria da Fazenda de Caruaru fará entrega dos carnês do IPTU 2018

NE10 Interior

A Prefeitura Municipal de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, começará a entrega dos carnês do IPTU 2018 ainda este mês. De acordo com a Secretaria da Fazenda, o contribuinte que quiser consultar e pagar o tributo antes da entrega dos boletos pode se dirigir ao Centro Administrativo na Avenida Rio Branco, no centro da cidade.

A primeira parcela do IPTU ou a parcela única terá vencimento no dia 31 de janeiro. O pagamento poderá ser realizado em casas lotéricas, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou na tesouraria da prefeitura, que também funciona no Centro Administrativo, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.







Reajuste

Segundo a Secretaria da Fazenda, o IPTU 2018 teve como regra geral a atualização pelo IPCA (2,70%) e UFM no valor de R$ 2,57. O cálculo do IPTU verifica o valor do imóvel e, a partir das características e uso, é aplicada a alíquota para determinação do valor. O calendário fiscal para o IPTU terá 10 parcelas e o contribuinte que optar pelo pagamento da cota única terá 10% de desconto.