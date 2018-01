Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Orobó celebra centenário

NE10 Interior

Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Orobó completa 100 anos Foto: divulgação

A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Orobó, no Agreste de Pernambuco, celebra de terça-feira (2) até o dia 10 de janeiro a festa de 100 anos de criação canônica. A igreja é mais antiga do que Orobó e foi criada no mesmo ano da Diocese de Nazaré da Mata, que engloba o município.

No penúltimo dia da festa, a missa será celebrada pelo bispo de Petrolina, Dom Manuel dos Reis, que é natural de Orobó. Já no último dia da festa, o bispo de Nazaré, Dom Francisco Lucena, vai presidir a celebração.







Para o pároco de Orobó, Vanduy Bione, durante as comemorações os fiéis poderão refletir sobre a caminhada paroquial e buscar um alimento na palavra de Deus. "Temos a missão de iniciar a caminhada do segundo século desta comunidade paroquial", afirmou, em entrevista a uma rádio local.