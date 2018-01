Estudantes de Caruaru participam de simulação de conferência no Peru

NE10 Interior

Estudantes irão participar de reunião simulando conferência da ONU Foto: reprodução/TV Jornal

Um grupo de estudantes do curso de relações internacionais de uma faculdade particular de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, foi selecionado para participar da simulação de uma conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) no Peru. Os alunos serão os únicos representantes do Estado na reunião.

Veja na reportagem do "TV Jornal Manhã", da TV Jornal Interior: