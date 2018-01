Economia é forma de driblar aumento no preço da gasolina

NE10 Interior

A gasolina ficou 1,7% mais cara e o diesel subiu 1,1%. Foto: Reprodução/TV Jornal

O reajuste no preço da gasolina a chegou a 4,089 de acordo com um levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A gasolina ficou 1,7% mais cara e o diesel subiu 1,1%. Mas é possível economizar mesmo diante desse aumento.

