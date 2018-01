Distrito de Serra dos Ventos, em Belo Jardim, recebe Festa de Reis

NE10 Interior

O Distrito de Serra dos Ventos, em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, recebe nesta quinta-feira (4) e na sexta-feira (5) a tradicional Festa de Reis. A programação - gratuita - conta com shows musicais na praça e uma missa. A festa homenageia a atitude dos três Reis Magos (Melchior, Baltasar e Gaspar), que saíram em busca do nascimento de Jesus Cristo.







Nesta quinta (4), as atrações são Magno Bala e Neno, o Magnífico. Os shows começam às 21h. Na sexta (5), haverá a celebração de uma missa pelo padre Geraldo Magella, no Oratório São Vicente Férrer, às 19h. Os shows começam às 21h com Vanderlei Aboiador & Thiago Vaqueiro e Eduardo Melo. Quem encerra a noite é a banda Forrozão das Antigas.