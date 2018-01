Compesa lidera ranking de reclamações no Procon Caruaru em 2017

NE10 Interior

Compesa lidera reclamações do Procon Caruaru Foto: reprodução/TV Jornal

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) lidera o ranking de reclamações registradas em 2017 no Procon de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com o órgão de defesa do consumidor, foram mais de 2,4 mil casos de reclamações e negociações feitas em relação à companhia.

Por meio de nota, a Compesa informou que não tem conhecimento sobre o ranking do Procon para as devidas análises.