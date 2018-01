Colônia e hoteizinhos são opções para crianças no período de férias

NE10 Interior

Colônias de férias são opção para a criançada Foto: Reprodução/TV Jornal

No período de férias os pais podem recorrer a temporadas em colônias de férias para as crianças. O setor está preparado para receber os pequenos. Hoteizinhos e colônias de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, disponibilizam atividades diversas na programação.

Veja na reportagem do "Nosso Dia", da TV Jornal Interior: