Parque Euclides Dourado, em Garanhuns, recebe recreação para criançada

Projeto no Parque Euclides Dourado inclui brincadeiras tradicionais para as crianças Foto: divulgação/Prefeitura de Garanhuns

O Parque Euclides Dourado, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, recebe dessa terça-feira (2) até o dia 27 de janeiro o projeto Recreação no Parque. A ação contemplará crianças com idades entre cinco e 12 anos.

As atividades incluem brincadeiras tradicionais, como caça ao tesouro, corrida de saco, cabo de guerra, dança das cadeiras, entre outras. A ação será realizada das 15h30 às 17h30, de segunda-feira a sábado.

O projeto é realizado pela Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer. A recreação será feita por profissionais de educação física e monitores.