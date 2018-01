Jovem morre após carro bater em moto na BR-423, em Paranatama

NE10 Interior

Carro bateu na traseira da motocicleta; condutor da moto não resistiu Foto: divulgação/PRF

Motociclista chegou a ser arrastado por alguns metros Foto: divulgação/PRF

Um acidente deixou um motociclista morto no quilômetro 120,8 da BR-423, em Paranatama, no Agreste de Pernambuco, na noite dessa terça-feira (2).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi entre a motocicleta e um carro, ambos com placa do município de Saloá, também no Agreste. Segundo a PRF, um jovem de 25 anos conduzia a moto pela rodovia quando o carro colidiu na traseira do veículo. O condutor da moto chegou a ser arrastado por alguns metros.







Ainda de acordo com a PRF, o motociclista não resistiu aos ferimentos e faleceu. O motorista do carro fugiu do local sem prestar socorro. O corpo da vítima fatal foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. O caso será investigado pela Polícia Civil.