Inscrições abertas para o projeto Brincando nas Férias no interior

NE10 Interior

Colônia de férias do Sesc inclui diversas atividades para crianças Foto: divulgação/Sesc

O Sesc está com inscrições abertas para o projeto Brincando nas Férias nas unidades de Caruaru, Garanhuns, Belo Jardim, Surubim, Pesqueira e Buíque, no Agreste de Pernambuco, e Arcoverde, no Sertão. O projeto inclui uma série de jogos, brincadeiras, oficinas e outras atividades para crianças e adolescentes no mês de janeiro, período de férias escolares.

O tema deste ano é "As cinco forças da natureza: vai, planeta!". De acordo com o instrutor de atividades do Sesc Caruaru, Janduí Mota, a temática é determinada pela coordenação do Sesc Regional. "Todas as unidades de Pernambuco estarão trabalhando as cinco forças da natureza. Na verdade, são quatro: fogo, terra, ar e água, mas os Sesc entende que o amor seria a quinta força da natureza. Amor ao próximo, aos familiares e principalmente o amor à natureza", explica.

Em Caruaru, o Brincando nas Férias será de 15 a 19 de janeiro, das 8h às 17h. Crianças entre cinco e 12 anos podem participar das atividades. As inscrições custam R$ 100 (dependentes dos comerciários) ou R$ 180 (público em geral).

Em Arcoverde, o projeto também será de 15 a 19 de janeiro, no horário de 10h às 17h. A faixa etária é de cinco a 12 anos e as inscrições custam R$ 80 (dependentes dos comerciários) ou R$ 160 (público em geral). Em Buíque, crianças de quatro a 12 anos podem participar da colônia de férias, de 15 a 19 de janeiro, das 8h às 12h na segunda, terça e quinta e das 8h às 16h na quarta e na sexta. O preço é R$ 35 (dependentes de comerciários) ou R$ 70 (público em geral).

O Brincando nas Férias chega a Surubim de 15 a 19 de janeiro, das 8h às 16h. Crianças a partir de cinco anos podem participar das atividades. As inscrições custam R$ 55 (dependentes de comerciários) ou R$ 110 (público em geral). Em Garanhuns, as atividades serão de 15 a 19 de janeiro, das 10h às 16h. As inscrições custam R$ 75 para os dependentes dos comerciários e R$ 150 para o público em geral.

A colônia de férias será realizada entre 22 e 26 de janeiro em Belo Jardim e em Pesqueira. Em Belo Jardim, atividades serão realizadas das 9h às 16h e podem participar crianças com idades entre 4 e 12 anos. As inscrições custam R$ 50 para os dependentes dos comerciários e R$ 100 para o público em geral. Em Pesqueira, as atividades serão das 8h às 12h para crianças dos 5 aos 13 anos. As inscrições custam R$ 35 (dependentes de comerciários) ou R$ 70 (público em geral).

Projeto Brincando nas Férias do Sesc

Caruaru

Período das atividades: de 15 a 19 de janeiro

Idade: de 5 a 12 anos

Horário: das 8h às 17h

Inscrições: até 16 de janeiro, no Ponto de Atendimento da Unidade – Rua Rui Limeira Rosal, S/N, Petrópolis

Preço: R$ 100 (comerciários e dependentes)/R$ 180 (público em geral)

Informações: (81) 3721-3967







Arcoverde

Período das atividades: de 15 a 19 de janeiro

Idade: de 5 a 12 anos

Horário: das 10h às 17h

Inscrições no Ponto de Atendimento da Unidade – Rua Capitão Arlindo Pacheco de Albuquerque, 364, Centro

Preço: R$ 80 (comerciários e dependentes)/R$ 160 (público em geral)

Informações: (87) 3821-0864

Buíque

Período das atividades: de 15 a 19 de janeiro

Idade: de 4 a 12 anos

Horário: segunda, terça e quinta, das 8h às 12h; quarta e sexta, das 8h às 16h

Inscrições: até 15 de janeiro, no Ponto de Atendimento da Unidade – Rua Projetada, S/N, Frei Damião

Preço: R$ 35 (comerciários e dependentes)/R$ 70 (público em geral)

Informações: (87) 3855-2230

Surubim

Período das atividades: de 15 a 19 de janeiro

Idade: a partir de 5 anos

Horário: das 8h às 16h

Inscrições: até 15 de janeiro, no Ponto de Atendimento da Unidade - Rua Frei Ibiapina, S/N, São José

Preço: R$ 55 (comerciários e dependentes)/R$ 110 (público em geral)

Informações: (81) 3634-5280

Garanhuns

Período das atividades: de 15 a 19 de janeiro

Idade: a partir de 4 anos

Horário: das 10h às 16h

Inscrições: no Ponto de Atendimento da Unidade – Rua Manoel Clemente, 136, Centro

Preço: R$ 75 (comerciários e dependentes) / R$ 150 (público em geral)

Informações: (81) 3761-2246

Belo Jardim

Período das atividades: de 22 a 26 de janeiro

Idade: de 4 a 12 anos

Horário: das 9h às 16h

Inscrições: até 24 de janeiro, no Ponto de Atendimento da Unidade – Rua Pedro Leite Cavalcante, S/N – Cohab II

Preço: R$ 50 (comerciários e dependentes)/R$ 100 (público em geral)

Informações: (81) 3726-1576

Pesqueira

Período das atividades: 22 a 26 de janeiro

Idade: de 5 a 13 anos

Horário: das 8h às 12h

Inscrições: até 19 de janeiro, no Ponto de Atendimento da Unidade – Avenida Luiz de Almeida Maciel, S/N, Baixa Grande

Preço: R$ 35 (comerciários e dependentes)/R$ 70 (público em geral)

Informações: (87) 3835-1164