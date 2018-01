Homem morre após incêndio atingir a residência dele em Surubim

NE10 Interior Com informações da TV Jornal Interior

Homem foi levado para o Hospital da Restauração, no Recife, onde faleceu Foto: arquivo/JC Imagem

Um homem morreu na manhã desta quarta-feira (3) após ter 70% do corpo queimado durante um incêndio em Surubim, no Agreste de Pernambuco. Renato Bruno Cabral da Silva, 30 anos, chegou a ser levado para o Hospital da Restauração, no Recife, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio aconteceu durante a noite de terça-feira (2) na residência dele, no Sítio Lira de Cima, na zona rural de Surubim. Segundo os bombeiros, o homem chegou em casa após ter bebido e era fumante. A suspeita é de que um cigarro tenha causado o incêndio. O fogo atingiu a residência e uma mercearia que ficava na frente da casa.







A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o hospital local e em seguida transferida para o HR, no Recife, onde faleceu. O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) da capital pernambucana.