Funcionários da UPAE de Caruaru voltam ao trabalho após paralisação

Funcionários chegaram a fazer protestos em frente à UPAE Foto: reprodução/TV Jornal

Os funcionários da Unidade Pernambucana de Atenção Especializada (UPAE) de Caruaru, no Agreste, voltaram ao trabalho nesta quarta-feira (3) após uma paralisação de advertência.

De acordo com a técnica de enfermagem Thamires Pacheco, a direção da Fundação Altino Ventura (FAV), que administra a unidade, informou que os trabalhadores poderiam ser advertidos caso não encerrassem a paralisação.

Os funcionários da UPAE disseram que aguardam uma resposta do Sindicato dos Profissionais e Empregados de Hospitais e Casas de Saúde do Estado para saber se continuam a greve ou não. Os trabalhadores estão com os salários atrasados há dois meses.