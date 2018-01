IPTU de Caruaru, no Agreste, terá reajuste de 2,7% em 2018

NE10 Interior

Imposto Predial e Territorial Urbano sofrerá reajuste em 2018 Foto: reprodução/TV Jornal

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, sofrerá reajuste de 2,7% em 2018. De acordo com o diretor do cadastro imobiliário da Secretaria da Fazenda da cidade, Thiago Alves, o aumento é o menor dos últimos 10 anos. Segundo ele, o aumento é definido pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

De acordo com a prefeitura, os boletos para o pagamento do imposto já estão sendo imprimidos e serão entregues nas residências ou estabelecimentos comerciais dos contribuintes. O pagamento pode ser realizado na sede da Secretaria da Fazenda, no mesmo prédio do Centro Administrativo, no Banco do Brasil ou em casas lotéricas.







O contribuinte que optar pelo pagamento em cota única terá desconto de 10%, até a data de vencimento. O imposto também pode ser dividido em até 10 parcelas, de janeiro a outubro.