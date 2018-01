Festa de São Sebastião será de 13 a 22 de janeiro em Limoeiro

NE10 Interior

Padre João Carlos é uma das atrações da Festa de São Sebastião Foto: divulgação

A cidade de Limoeiro, no Agreste de Pernambuco, vai receber de 13 a 22 de janeiro a tradicional festa de São Sebastião. A programação inclui novenários, procissões, missas e shows musicais. As paróquias de São Sebastião e Nossa Senhora da Conceição são responsáveis pela programação religiosa.

De acordo com o prefeito do município, João Luís, a novidade deste ano será a noite de domingo, quando haverá uma apresentação do padre João Carlos, depois da procissão e da missa, que será no Pátio da Feira.







"A ornamentação já está organizada, já tem quantidade suficiente. Iremos gastar menos do que no ano passado, fazer uma festa mais enxuta devido aos problemas financeiros de 2017", afirmou.