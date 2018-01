Casas são invadidas por água após cano estourar em Caruaru

NE10 Interior Com informações do repórter Luiz Carlos Fernandes, da TV Jornal Interior

Água entrou nas residências e danificou móveis e eletrodomésticos Foto: reprodução/TV Jornal

Pelo menos três casas e três estabelecimentos comerciais foram invadidos por água após um cano da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) estourar em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, na manhã desta terça-feira (2). O estouramento aconteceu na entrada da Estação de Tratamento de Água (ETA) Salgado.

Como a estação fica em uma parte alta da cidade, a água desceu para imóveis das ruas Everaldo Cordeiro, no bairro Cidade Jardim, e Rodopiano Florêncio, no bairro São João da Escócia. Nas residências, os moradores perderam móveis e eletrodomésticos, que foram danificados pela água. Um estabelecimento comercial de ração para animais teve perda total dos produtos.







Em entrevista à TV Jornal Interior, o coordenador de produção da Compesa, Clodoaldo Veloso, informou que a água foi desligada imediatamente, mas a rede de 800 mm é de diâmetro largo, por causa disto o volume de água foi grande. Ainda segundo ele, equipes do serviço social da companhia irão realizar um levantamento nos imóveis atingidos para tomar as devidas providências. Os técnicos já iniciaram os serviços de reparo no cano estourado.

Veja no vídeo: