Bancos e lotéricas lotados no primeiro dia útil de 2018 em Caruaru

Casas lotéricas ficaram lotadas no primeiro dia útil do ano Foto: reprodução/TV Jornal

As agências bancárias e casas lotéricas de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, tiveram grande movimentação nesta terça-feira (2), primeiro dia útil do ano. Já o movimento do comércio estava fraco.

