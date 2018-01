Acidente deixa motociclista morto na BR-232, em Bezerros

Balanço do feriadão

NE10 Interior

Homem de 38 anos não resistiu aos ferimentos e faleceu Foto: divulgação/PRF

Um acidente registrado na noite dessa segunda-feira (1º) deixou um homem morto no quilômetro 108 da BR-232, em Bezerros, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem de 38 anos conduzia uma motocicleta quando perdeu o controle do veículo e saiu da pista em uma curva.

A PRF não soube informar se houve outro veículo envolvido no acidente. O corpo da vítima foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, também no Agreste.

Balanço

De acordo com o inspetor Fábio Rêgo, este foi o único acidente com morte registrado na área da Delegacia da PRF de Caruaru durante o feriadão de Ano Novo. De sexta-feira (31), até a noite de segunda-feira (1º), foram oito acidentes na região.







A Delegacia atende do quilômetro 102 (Bezerros) até o município de Pesqueira, na BR-232, e da Divisa com a Paraíba até a Divisa com Alagoas, na BR-104.

Durante o feriadão, a PRF realiza a Operação Rodovida, com o objetivo de diminuir o número de acidentes e mortes nas rodovias federais. A operação abrange feriados, período de férias, Carnaval e volta às aulas.