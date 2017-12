Veja os casos policiais que marcaram Caruaru em 2017

NE10 Interior

Três pessoas da mesma família foram mortas este ano em Caruaru Foto: reprodução/TV Jornal

A contagem regressiva para o fim de 2017 já começou, faltam apenas dois dias para o ano terminar e para algumas pessoas, ele ficará marcado na memória. O ano teve grandes fatos e também algumas tragédias em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Entre estes casos, destaque para o triplo homicídio em Lagoa do Paulista, na zona rural, onde foram mortos pai, mãe e filha; um outro filho ficou ferido.







Destaque também para o caso do jornalista Alexandre Farias, que foi baleado no Alto do Moura quando ia para casa e até hoje continua internado. Sem dúvida esses casos levaram por dias muitas pessoas à frente da TV para acompanhar as novidades e os desfechos. Apesar de tudo, alguns saíram vitoriosos destas histórias. Outros não podem dizer o mesmo.

Veja na reportagem do "Povo na TV", da TV Jornal Interior: