Show da Virada encerra Magia do Natal em Garanhuns

NE10 Interior

Apresentações serão no Palco Prefeitura, em frente ao Palácio Celso Galvão Foto: divulgação/Daniela Batista/Prefeitura de Garanhuns

O evento da Magia do Natal encerra no próximo domingo (31) em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, com o Show da Virada. A festa começa a partir das 22h, com apresentações de Nando Azevedo e Belinha Lisboa, no palco Prefeitura, na Avenida Santo Antônio.

A Magia do Natal é realizada pela prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura. O evento começou no segundo fim de semana de novembro e contou com apresentações de artistas locais e nacionais.