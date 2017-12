Público aproveita a última semana da Magia do Natal de Garanhuns

Pedro Neto Especial para o NE10 Interior

Famílias se reúnem em frente à Prefeitura de Garanhuns Foto: Pedro Neto/Especial para o NE10 Interior

É chegada a hora de se despedir da Magia do Natal, em Garanhuns, Agreste de Pernambuco. Desde novembro, a cidade, que está tomada por luzes, decoração natalina, apresentações com artistas regionais e nacionais e uma programação espalhada por diversos polos, chegará ao fim com o show da virada, no próximo domingo (31).

> Acompanhe a cobertura da "Magia do Natal"

Durante o período, a cidade recebeu cerca de 800 mil turistas de todo o País. Além disso, os quase 140 mil moradores da cidade puderam prestigiar a beleza do Natal, através das ações itinerantes espalhadas no Centro, Bairros e Distritos, tudo para garantir que o espírito natalino envolvesse cada família que estivesse prestigiando a "Magia do Natal".

Mesmo na reta final, ainda é possível observar uma grande movimentação nos cenários natalinos de Garanhuns. Maria do Socorro, Tereza Lopes e Ana Paula Martins, saíram de Olinda, Região Metropolitana do Recife, para aproveitar os últimos dias da festa. "Ainda é momento de celebrar o nascimento de Jesus. Garanhuns está de parabéns, com uma ornamentação linda, criativa e organizada. Viemos ver de perto e pretendemos voltar", ressaltaram.







Secretária de Turismo e Cultura de Garanhuns, Neile BarrosFoto: Pedro Neto/Especial para o NE10 Interior

A organização do evento se orgulha da proporção que o Natal de Garanhuns está tendo a cada ano. "Estamos caprichando cada vez mais. É motivo de felicidade saber que tivemos as praças da cidade ornamentadas, que em mais uma edição cerca de 230 crianças e adolescentes dos Centros de Referência em Assistência Social (CRASs) estiveram contribuindo para levar o encanto ao público. Também nos orgulhamos de saber que 80% das apresentações que subiram ao palco foram de artistas locais. Este ano, criamos a nossa identidade com "A Magia do Natal", concluiu Neile Barros, secretária de Turismo e Cultura de Garanhuns.

Últimos dias

As apresentações vão ocorrer no Palco Prefeitura, localizado na Avenida Santo Antônio, Centro, na próxima sexta-feira (29), com o Reisado Garanhuns Cultural, a partir das 19h30. Logo após, a Banda Legionários, às 20h30, e encerrando a noite, a Still Living, às 22h. No sábado (30), a partir das 19h30, o Reisado Raio de Luz/IATI, a cantora Michelly dos Anjos, às 20h, e a Orquestra Manoel Rabelo, às 21h. A Magia do Natal contará com um show da virada/réveillon no domingo (31), a partir das 22h15, com o cantor Nando Azevêdo e encerrando a programação do Natal, Belinha Lisboa, às 23h30.