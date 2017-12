Prefeita Raquel Lyra anuncia mudanças no secretariado após um ano

NE10 Interior

Reunião foi realizada na sala de monitoramento da Prefeitura de Caruaru Foto: divulgação/Jorge Farias/Prefeitura de Caruaru

A prefeita de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), anunciou mudanças no secretariado nesta sexta-feira (29), último dia útil do ano. Os ajustes foram anunciados em reunião na sala de monitoramento da sede da prefeitura municipal. Raquel também avaliou o primeiro ano de gestão, reconhecendo que precisa agir rápido para cumprir compromissos.

Uma das mudanças anunciadas foi o comando da Controladoria Geral. O advogado Dimitre Bezerra assume pasta, substituindo a administradora Cláudia Correira. De acordo com a prefeitura, Cláudia, que é auditora da Secretaria da Fazenda Estadual, estava no cargo de forma temporária, desde o início da gestão.

Outra mudança foi que o ex-vereador Diego Cantarelli, que era secretário de Sustentabilidade e Desenvolvimento Rural, será assessor especial do gabinete da prefeita. O novo gestor da pasta será o também ex-vereador José Carlos Menezes. Ele esteve à frente das secretarias de Serviços Públicos e de Agricultura de Caruaru na década de 90.

Além disto, a prefeita anunciou que a Central de Abastecimento de Caruaru (Ceaca) passará a ter um presidente exclusivo; quem assume este cargo é o presidente da CDL Jovem e vice-coordenador da Câmara Setorial de Gastronomia da Associação Comercial e Empresarial de Caruaru (Acic), André Teixeira Filho. Ele já foi diretor da Ceaca em 2013.







No início da gestão, a prefeitura tinha treze secretarias, além da Fundação de Cultura e Turismo, Procuradoria Geral do Município e Controladoria do Município. No fim de setembro, foi anunciada a criação da Secretaria Extraordinária da Feira, com o objetivo de atender de forma "mais precisa e exclusiva" a Feira da Sulanca.

Para o secretário de Governo, Rubens Júnior, as mudanças são usuais durante a gestão pública. "Foi um ajuste comum, podem acontecer outros durante o decorrer do processo, isso é absolutamente natural. Raquel tem humildade de ajustar para melhorar a máquina pública para Caruaru", pontuou.

Avaliação

Na reunião, a prefeita Raquel Lyra avaliou o primeiro ano de gestão. "Não foi fácil, precisamos correr contra o tempo para fazer o que pactuamos com a população de Caruaru. Nosso trabalho é diminuir as desigualdades na nossa cidade e garantir que as pessoas tenham mais oportunidades. Parou o tempo de ter ideia. Agora é hora de entregar à população tudo o que a gente estruturou este ano", afirmou. A gestora municipal também agradeceu ao secretariado pelo trabalho ao longo do ano.