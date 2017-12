Orquestra de Frevo e queima de fogos no Réveillon em Caruaru

NE10 Interior

Haverá queima de fogos no Monte Bom Jesus, em Caruaru Foto: reprodução/TV Jornal

A programação do Réveillon de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, conta com apresentação da banda Versátil, de uma orquestra de frevo e queima de fogos.

A festa começa às 22h no Marco Zero da cidade, em frente à Igreja da Conceição, e é gratuita. Haverá queima de fogos tanto no local como no Monte Bom Jesus, de acordo com a tradição.

A segurança da festa será realizada pela Polícia Militar, em parceria com a Secretaria de Ordem Pública e a Autarquia Municipal de Trânsito (Destra).

Veja na reportagem do "Povo na TV", da TV Jornal Interior: