Operação Rodovida é realizada no fim do ano no Agreste

NE10 Interior

Movimento aumenta nas estradas por causa do feriadão Foto: reprodução/TV Jornal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza durante o feriadão do fim do ano a operação "Rodovida" no Agreste de Pernambuco, com o objetivo de fazer fiscalizações para evitar acidentes, principalmente relacionados ao excesso de velocidade e alcoolemia.

Veja na reportagem do "Nosso Dia", da TV Jornal Interior: