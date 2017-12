Idosos beneficiários do BPC devem atualizar cadastro em Caruaru

NE10 Interior

O cadastramento dos idosos beneficiários do BPC em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, foi prorrogado. Os idosos poderão atualizar o cadastro do benefício a partir de 2 de janeiro de 2018, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) mais próximo. Os trabalhadores rurais idosos que nunca contribuíram para o INSS e pessoas com deficiência em quaquer idade contempladas pelo benefício também deverão fazer a atualização.

Antes da prorrogação, cerca de 700 idosos ainda não haviam realizado o procedimento em Caruaru e corriam o risco de perder o benefício. Para atualizar o cadastro, os idosos devem procurar o Cras mais próximo de sua residência para fazer a inclusão dos dados no CadÚnico. O mesmo procedimento também pode ser realizado no Posto de Atendimento do CadÚnico, que fica no mesmo prédio do Bolsa Família, na rua Armando da Fonte, no bairro Maurício de Nassau.







É necessário levar o CPF ou o Título de Eleitor de todos os membros da família, assim como o do responsável pela unidade familiar. O responsável também deverá fornecer a certidão de nascimento e/ou casamento, RG ou carteira de trabalho dele e das outras pessoas da família.

O BPC é um benefício do Governo Federal voltado para idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência, popularmente conhecido como LOAS. Para pessoas com deficiência, é exigida a comprovação da incapacidade laboral (impedimento para trabalhar) através de laudo médico do INSS. O cadastro deve ser atualizado no máximo a cada dois anos ou sempre que houver alteração nas informações declaradas no último cadastramento.