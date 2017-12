Câmara de Caruaru inicia processo licitatório para reforma interna

NE10 Interior

Espaços internos da Câmara Municipal de Caruaru devem ser reformados Foto: divulgação/Victor Vargas

A Câmara Municipal de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, realiza nesta quinta-feira (28) um processo licitatório para tratar da reforma da Casa Jornalista José Carlos Florêncio. A reforma prevê a mudança da estrutura interna do prédio, com o intuito de abrigar melhor os servidores e promover mais agilidade nas atividades legislativas.

Uma reunião que trata do processo licitatório está sendo transmitida ao vivo no Facebook do Poder Legislativo de Caruaru. De acordo com o presidente da Casa, vereador Lula Tôrres, o objetivo é tornar os trabalhos legislativos mais transparentes, "dando a oportunidade da participação e conhecimento coletivo".







De acordo com o consultor jurídico da Câmara, João Américo, serão realizadas reformas estruturais internas. "Será feita a readequação dos gabinetes, a reestruturação do setor administrativo. A Câmara está pequena para os vereadores e servidores do administrativo. Foram feitos vários arranjos e os locais não são adequados, não dão conforto", explicou, em entrevista à Rádio Jornal Caruaru.

Oposição discorda de reforma

O líder da oposição na Câmara, vereador Alberes Lopes, discorda que a reforma seja realizada. De acordo com ele, a obra custará cerca de R$ 500 mil. Alberes defende que a Casa guarde os recursos para investir na construção de uma sede própria da Câmara, que já tem terreno e projeto. "Nossos esforços deveriam ser direcionados para a construção da nova sede, com foco na acessibilidade", disse, através da assessoria.