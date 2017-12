Calçadas serão requalificadas para comércio ambulante em Caruaru

NE10 Interior

Projeto prevê espaços para comercialização na praça Leocádio Porto e no Largo dos Guararapes Foto: divulgação/Prefeitura de Caruaru

A prefeita de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, Raquel Lyra, assinou nesta quinta-feira (28) junto à Caixa Econômica Federal (CEF) um contrato de repasse que vai garantir a repaginação de pisos e das calçadas na praça Leocádio Porto e no Largo dos Guararapes, para organizar o comércio de ambulantes que atuam nas ruas do centro.

As ações custam R$ 500 mil, recursos captados pelo município junto ao Ministério das Cidades. De acordo com a prefeita Raquel Lyra, o espaço será ordenado em um modelo padronizado e com estrutura necessária. "Também vamos trabalhar a capacitação profissional e o portal do emprego", disse a prefeita.







Ainda segundo Raquel, há 474 ambulantes cadastrados junto à prefeitura. A expectativa é de que a ordem de serviço das obras seja assinada em fevereiro do próximo ano. A situação deverá ser resolvida ainda no primeiro semestre.

Estiveram presentes na assinatura do contrato a prefeita, representantes das secretarias municipais de Planejamento, de Ordem Pública, de Desenvolvimento Econômico e Economia Criativa e de Urbanismo e Obras.