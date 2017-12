Obra de requalificação do Monte Bom Jesus está em andamento

NE10 Interior

A previsão era de que a primeira fase da obra tivesse sido concluída no fim do ano Foto: reprodução/TV Jornal

A primeira etapa da requalificação do Monte Bom Jesus, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, ainda não foi entregue. A previsão era de que a primeira fase da obra - a reforma das escadarias - tivesse sido concluída no fim deste ano. A obra deve ser terminada em maio de 2018, mês de aniversário da cidade.

