Delegado que investiga rapto de criança faz ouvidas em várias cidades

Delegado Alberes Costa preside a investigação do sequestro Foto: reprodução/TV Jornal

O delegado que responde por Panelas, no Agreste de Pernambuco, Alberes Costa, que preside o inquérito que investiga o sequestro de uma criança de três anos no Distrito de Cruzes, esteve em diversas cidades na manhã desta quinta-feira (27) procurando pistas sobre a menina e os suspeitos.

Alberes Costa esteve no centro de Panelas, no Distrito de Cruzes, em Jurema e em Garanhuns. À tarde, deverá voltar a Panelas e fazer diligências também em Caruaru. Nas visitas às cidades, o delegado faz ouvidas para robustecer a investigação. De acordo com ele, informações divulgadas em redes sociais de que a garota havia sido encontrada são boatos. Alarmes falsos podem atrapalhar o trabalho da polícia.

Na noite de terça-feira (26), a polícia localizou o dono do carro utilizado no rapto da menina. Porém, o homem informou que havia vendido o veículo há uma semana a um desconhecido. Ele foi ouvido e liberado. Nem os suspeitos nem a criança foram encontrados.







Entenda o caso

A menina Flaviana da Silva Moreira, de três anos, foi raptada de dentro da casa da família, no Distrito de Cruzes, em Panelas, na véspera de Natal (24). Os suspeitos, que estavam armados, chegaram à residência chamando a mãe da criança pelo nome e levaram a menina. Um vizinho que apontou a casa da família foi preso temporariamente suspeito de participação.

A polícia ainda não sabe o que levou os homens a sequestrarem especificamente esta criança. A menina ainda não foi encontrada. Quem tiver qualquer informação pode entrar em contato com o Disque-Denúncia através do número (81) 3719.4545.