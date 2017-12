Confira a entrevista de Armando Monteiro Neto na Rádio Jornal Caruaru

NE10 Interior

Dilson Oliveira e Paulo Magrinny entrevistaram senador Armando Monteiro Neto Foto: Berg Santos/Rádio Jornal Caruaru

O senador Armando Monteiro Neto (PTB) participou nesta quarta-feira (27) de um debate no estúdio da Rádio Jornal Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Entre os temas estiveram abordagens nacionais, como o governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e o do presidente Michel Temer (PMDB); estaduais, como a disputa do governo do Estado em 2018; e locais, como a gestão da prefeita Raquel Lyra (PSDB), sua aliada política, em Caruaru.

Confira o debate na íntegra: