Reforma de escola será entregue nesta terça-feira em Caruaru

Escola Municipal Professora Sinhazinha será entregue requalificada Foto: reprodução/Google Maps

A escola municipal Professora Sinhazinha, no bairro do Salgado, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, será entregue requalificada nesta terça-feira (26). A instituição de ensino recebeu pintura interna e externa, reforma da cozinha e banheiros, construção de novos banheiros com acessibilidade, horta vertical, novo pátio, trocas da cobertura, rede elétrica, hidráulica, entre outros.

A requalificação vai beneficiar cerca de 1.100 alunos da educação infantil, ensino fundamental I e II, além da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A rede municipal de ensino de Caruaru conta com 138 escolas e mais de 41 mil estudantes matriculados.