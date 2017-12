NE10 Interior

Moradores de Pau Santo, na zona rural de Caruaru, denunciam insegurança Foto: reprodução/TV Jornal

Os moradores da comunidade de Pau Santo, na zona rural de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, estão com medo de sair de casa por causa da insegurança. De acordo com eles, o local era tranquilo, mas agora os assaltos e arrastões tem acontecido cada vez com mais frequência.

