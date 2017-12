Programação do Natal de Paz e Luz em Gravatá com muita música e dança

NE10 Inteiror

Apresentações de balé abrilhantaram Natal de Gravatá Foto: reprodução/TV Jornal

A programação do fim de semana foi muito especial e emocionante no Natal de Paz e Luz de Gravatá, no Agreste de Pernambuco. As apresentações incluíram espetáculo teatral, balé, acrobacias, entre outros. Moradores e turistas participaram da festa.

