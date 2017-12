Ônibus com decoração natalina circula pelos bairros de Caruaru

NE10 Interior

Ônibus recebeu iluminação natalina em LED Foto: divulgação/AETPC

Decoração foi colocada dentro do ônibus Foto: divulgação/AETPC

Um ônibus enfeitado com iluminação e decoração natalina está circulando pelas ruas de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, no fim de dezembro.

O veículo atende linhas da empresa Coletivo e já circulou pelo Salgado e Vila Padre Inácio. O ônibus vai circular até o próximo domingo (31) pela cidade.

De acordo com a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros de Caruaru (AETPC), o objetivo da decoração é proporcionar aos usuários uma viagem mais alegre e divertida.

A decoração foi feita com iluminação especial em LED para não afetar o sistema elétrico do ônibus. Não há cobrança adicional pelo serviço.