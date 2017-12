Historiador explica o significado dos símbolos do Natal

NE10 Interior

Historiador José Urbano explica símbolos do Natal Foto: reprodução/TV Jornal

Você conhece o significado dos símbolos do Natal? A festa é uma das principais do cristianismo e está envolvida em tradições. O historiador José Urbano explicou os símbolos principais da comemoração no programa "Povo na TV", da TV Jornal Interior.

Confira:

Presépio e peru de Natal

Missa do Galo e Papai Noel

Árvore e pisca-pisca