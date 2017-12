Doações da campanha Natal Para Todos começam a ser entregues

NE10 Interior

Arrecadação foi recorde na campanha deste ano Foto: reprodução/TV Jornal

Os donativos arrecadados na campanha Natal Para Todos, do Sistema Jornal do Commercio Interior (SJCC Interior), já começaram a fazer a diferença na vida de muitas famílias. Este ano, as doações irão contemplar crianças e jovem com microcefalia. Os donativos estão sendo entregues.

