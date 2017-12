Conheça as histórias do Natal especial de três pessoas

NE10 Interior

Sonho da casa própria foi realizado este ano por uma das famílias Foto: reprodução/TV Jornal

O período natalino é especial para as famílias cristãs em todo o mundo. Mas para algumas pessoas, a data será comemorada com maior ênfase também por outros motivos. Você vai conhecer a história de três pessoas: uma delas está celebrando a conquista da casa própria, a outra está passando o primeiro Natal com um filho nos braços. A terceira conseguiu a cura de uma doença grave.

Veja na reportagem do "Povo na TV", da TV Jornal Interior: