Frio e chuva marcam show de Quinteto Violado em Garanhuns

Gésika Rodrigues Especial para o NE10 Interior

Show do grupo Quinteto Violado contou com homenagens a Luiz Gonzaga e Dominguinhos Foto: Gésika Rodrigues / Especial para o NE10 Interior

A noite deste sábado (23) em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, foi marcada pela baixa temperatura. Depois de meses de calor na cidade conhecida como Suíça Pernambucana, o frio surgiu desde cedo. Embora os termômetros marcassem 19 graus a noite, a chuva trouxe a sensação de uma temperatura ainda mais amena. De acordo com a previsão, a mínima chegou aos 17 graus. E o clima acompanhou a noite de apresentações no palco principal da Magia do Natal.

Para acompanhar as apresentações, muitos usaram guarda-chuva Foto: Gésika Rodrigues / Especial para o NE10 Interior

Não faltaram casacos e sombrinhas para enfrentar o frio, típico da cidade no período de julho, quando é realizado no Festival de Inverno. A turista Rosa Aragão, da Bahia, veio para ficar na casa de parentes por 15 dias. Essa foi a terceira vez que a aposentada visitou a cidade. “Não estranhei o frio, mas não esperava chuva. Aproveitei pra ficar em casa com a família”, disse Rosa.

A primeira atração no Palco Prefeitura foi o Pastoril da Escola Jean Piaget, que é de Garanhuns. Crianças encenaram o folguedo popular pela segunda vez neste ano na Magia do Natal. O projeto, que surgiu há três anos, deixou o público encantado.







Logo depois foi a vez da cantora Amanda Back, que é de Garanhuns. O show contou com crianças fantasiadas de fada, que deram o clima para o lançamento do novo CD da cantora que tem o título de “Encantada”. “Aqui eu estou em casa. A gente é bem recebido onde a gente vai, mas Garanhuns tem um gostinho diferente”, disse Amanda. Além das canções do novo trabalho, a compositora trouxe músicas do Pop e MPB, como “Casinha de Sapê” e “Ciranda da Rosa Vermelha”.

A cantora Amanda Back fez o lançamento do novo CD Foto: Gésika Rodrigues / Especial para o NE10 Interior

A última atração da noite foi o grupo Quinteto Violado, que trouxe ao palco de valorização à cultura nordestina. O grupo nasceu nos anos 70 com a proposta de uma nova leitura da música brasileira. Com baião, os músicos fizeram uma homenagem a Luiz Gonzaga. As canções do Rei do Baião também foram interpretadas pela banda. Um tributo também foi feito ao mestre Dominguinhos por dois garanhuenses que são integrantes de Quinteto Violado. O baterista e vocalista do grupo, Roberto Medeiros, cantou “Quem me levará sou eu”, música escrita pelo ilustre sanfoneiro; o flautista Ciano Alves interpretou “Gostoso Demais”.

Para os visitantes, a temperatura deixou as apresentações ainda mais aconchegantes. Do Recife, a professora Fátima Maria Pereira está acostumada com o calor e encontrou chuva: “Estou achando o frio gostoso. O frio aqui é tudo a ver”.

Desfile de Papai Noel cancelado

Devido a chuva, que persistiu mesmo que fraca desde o início do dia, a organização do Desfile de Papai Noel decidiu cancelar a apresentação deste sábado (23). Esta seria a penúltimo desfile deste ano.

Em nota, a Secretaria de Turismo e Cultura de Garanhuns informou que “a mudança climática impossibilitou que o desfile fosse às ruas, já que os integrantes do espetáculo são na maioria crianças e adolescentes”. Mesmo assim, o Papai Noel recebeu as crianças na casinha montada próximo ao palco do polo principal. Uma grande fila se formou para que os pequenos tirassem fotos com o bom velhinho.

Na próxima segunda-feira (25), será realizado o último Desfile de Papai Noel. O evento está marcado para as 18h.

