Quinteto Violado é atração da Magia do Natal de Garanhuns

Gésika Rodrigues Especial para o NE10 Interior

Quinteto Violado vai se apresentar no Palco Prefeitura no sábado (23) Foto: divulgação

As apresentações da Magia do Natal de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, seguem para o penúltimo fim de semana. Entre as atrações, terá um espetáculo de Natal, homenagem a Roupa Nova e lançamento do CD de uma cantora garanhuense. Um dos shows mais aguardados é do grupo Quinteto Violado.

Nesta sexta-feira (22) o Palco Prefeitura, que fica em frente ao Palácio Celso Galvão, inicia às 19h com o espetáculo "O Messias Nordestino", um Auto de Natal que tem como cenário imagens do sertão nordestino. A peça foi preparada pela Escola Elisa Coelho, da Trupe Professor Hildeberto Martins – Trhimar. A seca é a grande vilã da história e a esperança dos sertanejos surge com o nascimento do Menino Santo. A poesia e a música nordestina fazem parte das cenas.

Às 19h50 é a vez da Banda de Fanfarra Águia Dourada, da Escola de Referência em Ensino Médio Frei Caetano de Messina, do município de Bom Conselho, também no Agreste. Logo após, às 20h40, o palco será da Gold Hits Orquestra.

Encerrando a sexta-feira, o público vai poder acompanhar uma iniciativa de músicos de várias bandas que se uniram há um ano para um projeto especial. A Banda “O Disco” faz apresentações com homenagens à banda Roupa Nova, que tem mais de 30 anos de carreira. O tributo terá grandes sucessos da Roupa Nova, desde as primeiras músicas até as contemporâneas.

No sábado (23), a programação começa à tarde na Praça Souto Filho, conhecida como Fonte Luminosa. Será o dia da última edição do Polo Infantil. A partir das 16h30, terá o espetáculo “O verdadeiro sentido do Natal”, organizado pela Biblioteca Indústria do Conhecimento, do Sesi, e as “Histórias da Caixola” se apresentam no local.







No início da noite haverá o esperado desfile de Papai Noel. O desfile, que conta com trenzinho e carros alegóricos, sai de frente do Palácio Celso Galvão, às 18h, depois da cantora Andrea Amorim cantar a música Ave Maria. Cerca de 230 crianças e adolescentes que participam dos Centros de Referência em Assistência Social (CRAs) do município se revezam nas apresentações.

Para abrir a noite de shows, terá cultura popular com o Pastoril da Escola Jean Piaget. O folguedo popular já é trabalhado há três anos com 19 alunos, de 07 a 11 anos de idade. Às 20h, a cantora garanhuense Amanda Back lançará o segundo CD da carreira. Com o título “Encantada”, o novo trabalho solo da artista é totalmente autoral, com parcerias em algumas composições. Entre o MPB e o Pop, a cantora e compositora apresentará suas composições alternando com músicas de grandes nomes da MPB.

A última apresentação da noite é do grupo Quinteto Violado, que surgiu na década de 70, trazendo uma nova leitura para a música brasileira com ênfase no Nordeste. O show Quinteto Violado – 46 anos na Magia do Natal, celebra, ao mesmo tempo, o Natal da cidade de Garanhuns – que é uma cidade com fortes laços com o grupo, pois um dos seus fundadores, Toinho Alves (falecido em 2008), era nascido em Garanhuns, além de dois outros integrantes, Ciano Alves (flauta) e Roberto Medeiros (bateria e voz), sobrinhos de Toinho e filhos do Maestro Wilson Alves.

Véspera de Natal sem programação

Na véspera de Natal (24), dia em que as famílias se reúnem para fazer a ceia, não haverá apresentações na Magia do Natal de Garanhuns, mas uma programação foi montada para a segunda-feira (25). A noite do dia de Natal terá o último desfile de Papai Noel do ano, que será realizado na Avenida Santo Antônio, a partir das 18h. Haverá ainda o Reisado Juvenil Cultura de Garanhuns, que sobe ao palco às 19h15. A apresentação seguinte é de Valdir Marino, às 20h.

Para encerrar essa noite, terá um show especial, chamado “A Magia do Natal”, em que a garanhuense Andrea Amorim apresentará músicas feitas por ela exclusivamente para o Natal de Garanhuns. A artista trará também alguns clássicos da MPB e terá no palco o próprio Papai Noel.

