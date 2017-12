Projetos levam ações sociais para comunidades em Caruaru

NE10 Interior

A preparação é grande para as ações sociais Foto: reprodução/TV Jornal

Com a proximidade do Natal, algumas comunidades e igrejas de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, costumam se mobilizar para realizar ações sociais e levar um pouco de alegria para os necessitados. As iniciativas demonstram solidariedade e amor pelo próximo. A preparação é grande para estas ações.

Veja na reportagem do "Povo na TV", da TV Jornal Interior: