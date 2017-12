Confira o que abre e fecha no feriadão de Natal em Caruaru

NE10 Interior

Veja o que abre e o que fecha em Caruaru Arte: Bruno Carvalho/NE10

Este ano, o feriado de Natal cai na segunda-feira (25), mas os centros de compras e outros serviços funcionam em horário especial também durante o fim de semana.

Confira:

Centro comercial - As lojas que pediram autorização ao Sindloja para abertura funcionarão no domingo (24). Na segunda-feira (25), o comércio estará fechado.

Caruaru Shopping - No dia 23 de dezembro, as lojas vão atender o público das 9h à meia-noite. No domingo (24), véspera de Natal, o horário será das 9h às 18h. Na segunda-feira (25), as lojas estarão fechadas e a praça de alimentação e os equipamentos de lazer abrem das 12h às 20h.







Shopping Difusora - Na véspera de Natal, no domingo (24), o shopping abrirá das 9h às 19h. No dia 25 de dezembro, as lojas estarão fechadas; as praças de alimentação e os equipamentos de lazer funcionam das 11h às 21h.

Polo Caruaru - No domingo (24), o centro de compras abre das 9h às 18h. No dia de Natal, 25, o Polo estará fechado.

Fábrica da Moda - Abre no domingo (24), das 8h às 15h; na segunda (25) estará fechada.

Feira da Sulanca - A última Feira da Sulanca do ano será realizada no domingo (24). Na segunda-feira (25) não haverá Sulanca. A feira voltará a ser realizada no dia 2 de janeiro de 2018.

Ciclofaixa - A ciclofaixa da Avenida Agamenon Magalhães, no bairro Maurício de Nassau, funcionará normalmente no domingo (24) e na segunda-feira (25), véspera e dia de Natal, no horário das 7h às 19h.