Tratamentos dermatológicos para o Outono

Por Claudia Magalhães

Assim que o Verão termina, a pele fica desvitalizada, com um maior ressecamento, precisando de cuidados Foto: Pixabay

Com a chegada do Outono e com o clima mais frio e chuvoso, os consultórios dermatológicos voltam a receber vários pacientes interessados em melhorar o aspecto da pele da face, pescoço, colo e mãos, além de quererem eliminar aquela gordurinha localizada, celulite ou as estrias, que tanto incomodam as pessoas em qualquer época do ano.

Além do mais, assim que o Verão termina, a pele fica desvitalizada, com um maior ressecamento, inclusive com uma perda significativa do seu viço. Por outro lado, também podemos identificar o aparecimento de novas manchas ou a piora daquelas previamente existentes. As lesões vasculares ainda são outra queixa muito frequente neste período do ano, até porque a maior exposição ao Sol durante o Verão, faz com que estas lesões se tornem mais visíveis, principalmente na face, pescoço e colo.

Considerando que o Sol já não vai atrair tanto as pessoas para a piscina ou praia, esse é o momento ideal para retomarmos os tratamentos dermatológicos, tanto aqueles de uso domiciliar, como principalmente, aqueles realizados no consultório. Além do mais, com as temperaturas mais amenas e com menor exposição ao Sol, a pele tratada tende a se recupera muito mais rapidamente, além de sabermos que existe uma redução dos riscos do aparecimento de manchas e de vários outros efeitos indesejados após os tratamentos, que poderiam surgir em algumas situações onde o paciente é submetido à uma tecnologia e logo após, tem uma maior exposição solar, como é comum nas idas à praia ou até mesmo, na piscina.

Esta época do ano, exatamente quando o Outono se inicia, é excelente para fazermos a mudança da rotina dos cremes faciais diários e incluir cosmecêuticos ou formulações à base de ácidos, no período da noite. Estes ácidos vão atuar sobre a renovação celular e, quando são utilizados de maneira associada aos clareadores, o resultado é muito mais rápido, deixando a pele mais preparada para todos os procedimentos que serão realizados no consultório.

Para aqueles pacientes que apresentam a pele desvitalizada e com falta de hidratação e de brilho, pode ser realizada a aplicação do ácido hialurônico, conhecida como “Skinbooster”, que repõe a perda dessa substância na pele, atenua rugas finas e melhora o viço da pele. Existem ainda vários protocolos de revitalização, que incluem LEDs e Lasers de baixa potência, associados a máscaras e outros produtos que favorecem um maior viço e tônus à pele tratada.

Essa estação também é extremamente propícia para realizar procedimentos com diferentes tipos de Lasers. A fim de cuidamos do rosto, do pescoço e do colo, uma possibilidade é recorrermos aos Lasers Fracionados, que atenuam rugas, além de melhorarem também os poros dilatados e a qualidade da pele como um todo. Estes Lasers também podem ser indicados para o tratamento das estrias nos seios, abdome, flancos, nádegas e coxas.

Considerando o tratamento das manchas como o Melasma, essa época é ideal para o uso de clareadores bem mais potentes, associados ao tratamento com Lasers. Algumas sessões associadas aos Peelings Químicos devem ser feitas com intervalos mais longos - entre 45 a 60 dias, para evitarmos a piora das manchas. No entanto, outros tipos de Lasers, como o Q-Switched (Laser Toning) podem ser realizados uma vez por semana, o que inclusive, favorece o clareamento das manchas, associado à ação dos medicamentos usados em casa.

Para as sardas, a melhor indicação de tratamento ainda é a Luz Intensa Profunda (LIP), que além de remover estas pequenas manchas escuras, ainda promovem uma estimulação do colágeno. Estes procedimentos com a LIP podem ser associados ou não aos Peelings Químicos, e quando estes Peelings são combinados com a LIP, vai haver uma maior renovação das células mais superficiais da pele.

Outra orientação que podemos e devemos fazer, é para que os pacientes que são amantes do Sol durante o Verão, reiniciem as suas depilações à Laser. Normalmente são necessárias várias sessões para a maioria das pessoas e para as diferentes áreas e o mais importante a saber é que nunca devemos estar com a região bronzeada, para evitarmos o risco da ocorrência de queimaduras ou de manchas com esse tipo de procedimento.

Os tratamentos corporais são na sua maioria, aqueles que podem ser realizados durante o ano todo. Nos dias de hoje, existem muitas opções para o tratamento da gordura localizada, entre elas, o Laser de Diodo. Já os diferentes equipamentos de Radiofrequência melhoram as áreas de flacidez e para o tratamento da Celulite, a melhor indicação são as tecnologias que combinam a Radiofrequência com o Vácuo, que produzem um efeito de sucção e de manipulação mecânica dos tecidos, além da Radiofrequência atuar na retração e na remodelação do colágeno, de forma mais profunda.

Vale a pena ressaltar que não devemos de forma alguma, esquecer que cada estação do ano tem as suas particularidades, mas para que você tenha uma pele bonita e saudável, devemos tratá-la dermatologicamente durante todo o ano, de Janeiro a Janeiro!





Cláudia Magalhães Com Registro de Qualificação de Especialista (RQE) nº 1951, é formada pela Unicamp, onde fez residência médica, é especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). É membro efetivo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD) e Fellow da Sociedade Americana de Dermatologia (AAD) e da Sociedade Americana de Laser (ASMLS). Seu número de registro no Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe) é o 11.769.. recepcao.claudiamagalhaes@gmail.com